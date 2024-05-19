Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Suudi Arabistan'da alarm! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan'da alarm! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 May 2024 10:55 - Güncelleme : 19 May 2024 11:04
Suudi Arabistan&#039;da alarm! Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud rahatsızlandı. Yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayeti bulunan Kral Selman, kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı.

2015'ten bu yana tahtta oturan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un rahatsızlığı doktorları alarma geçirdi.

KRALİYET KLİĞİNDE TEDAVİ ALTINDA

Kral Selman 'yüksek ateş' ve 'eklem ağrısı' şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğine yatırıldığı ve burada birtakım testlerden geçeceği bildirildi.

Suudi Arabistan'da alarm! Kral Selman hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

88 yaşındaki Kral, en son nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı. Birçok sağlık problemi bulunduğu bilinen Kral Selman 2020'de safra kesesi ameliyatı olmuş, 2022'de ise kendisine kalp pili takılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...