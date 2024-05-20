Suudi Arabistan'da Kral Selman üzüntüsü: Tedavi görüyor

20 May 2024 02:39 - Güncelleme : 20 May 2024 02:41

Türkiye İran için devrede: Özel grup Reisi için yola çıktı!

Türkiye İran için devrede: Özel grup Reisi için yola çıktı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı. Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Kral Selman'da akciğer enfeksiyonu tespit edildiği ve Es-Selam Sarayı'nda antibiyotik tedavisi gördüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı, nisan ayında Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçmesinin ardında taburcu edilmişti.