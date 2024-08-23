Suudi Arabistan'ı karıştıran olay! Develere estetik ve botoks ülkeyi karıştırdı

23 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:38

Toplamda 66 milyon dolar ödülün dağıtıldığı Kral Abdulaziz Deve Festivali'ne her yıl tüm Körfez Bölgesi'nden deve yetiştiricileri büyük ilgi gösteriyor. Develerin uzun ve sarkık dudaklara, büyük burunlara ve biçimli hörgüçlere sahip olmasının beklendiği yarışmada bazı katılımcıların bu kriterleri karşılamak için yasa dışı yollarla develerine estetik müdahalelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Sputnik'in haberinegöre; yarışmada, X-ray ve 3D ultrason gibi teknolojik yöntemlerle en az 40 devede botoks ve diğer estetik işlemler tespit edildi. Develer ve sahipleri yarışmadan diskalifiye edilerek ağır cezalara çarptırıldı.

'HAYVANLARA ZULÜM'

Hayvan hakları savunucuları, bu durumu 'hayvanlara zulüm' olarak değerlendirirken, Peta Asya Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Bir hayvanın estetik müdahalelere maruz bırakılması çok zalimce" dedi.

Bu tür uygulamaların, Suudi Arabistan’daki deve güzellik yarışmalarının meşruiyetini sorgulattığı ifade ediliyor.

Yarışmanın organizatörü olan Deve Kulübü, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını belirterek, manipülatörlere ağır cezalar verildiğini açıkladı.