Suudi uçağında yangın paniği! Tahliye anları kamerada

11 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:57

Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait Riyad'dan kalkan bir uçak, perşembe günü Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan Bacha Khan Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra alev aldı.

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) sözcüsü Saifullah'a göre, hava trafik kontrolörleri iniş sırasında uçağın iniş takımının sol tarafından duman ve kıvılcım çıktığını görerek pilotları uyardı. Aynı zamanda havalimanı itfaiye ve kurtarma ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine ulaşan CAA itfaiye araçlarının iniş takımlarını saran alevleri söndürmeyi başardığı belirtildi.

Saifullah, "İtfaiye ekipleri zamanında harekete geçerek iniş takımlarındaki yangını derhal kontrol altına aldı ve uçağı büyük bir kazadan kurtardı. 276 yolcu ve 21 mürettebatın tamamı şişme kaydırakla güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerine yer verdi.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu uçak, Airbus A330-300 ve 7 yıldır hizmet ediyor.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerinden elde edilen görüntülerde yolcuların acil durum kaydırağını kullanarak uçaktan indikleri görülüyor.

Peşaver Havalimanı yetkililerine göre, havalimanı çalışır durumda ve tüm uçuşlar programlarına uygun olarak devam edecek.