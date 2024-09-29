Suudi Veliaht Prensi Prens Salman'dan skandal açıklama! Filistin meselesi umurunda değilmiş

29 Eylül 2024 07:45 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 07:51

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, 'Filistin sorununun kendisi için önemli olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan​ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman​'ın özel bir görüşmede "Filistin meselesinin umurunda olmadığını" söylediği belirtildi. The Atlantic'in haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​'a, "Filistin sorunu" olarak adlandırdığı meselenin kendisi için kişisel olarak önemli olmadığını söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan raporda, Gazze'de savaşın patlak vermesinden sonra Washington'ın bölgedeki 11 aylık müzakere çabalarının bir tablosu çizilirken, "Amerika'da ve Ortadoğu'da hükümetin en üst düzeylerinde yer alan yaklaşık iki düzine katılımcı"dan söz edildi.

İSRAİLLE NORMALLEŞME İÇİN ŞART SUNDU

Blinken ve Veliaht Prens'in, Ocak ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, Suudi Arabistan'ın el-Ula kentinde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden savaşı sırasında Körfez krallığının İsrail ile ilişkilerini normalleştirme olasılığını ele aldığı belirtiliyor.

Riyad, aylar önce ABD öncülüğündeki görüşmelerde İsrail ile ilişkiler kurma konusunda ilerleme kaydediyor gibi görünmüştü ancak bu görüşmeler 7 Ekim'de savaşın patlak vermesiyle sekteye uğramıştı.

Veliaht Prens, Blinken'a eğer bir normalleşme anlaşması gerçekleşirse Gazze'de sükunet sağlanmasını istediğini iletti.