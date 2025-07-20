Süveyda'da son durum ne? Suriye'den yeni açıklama

Suriye'nin Süveyda kentinde 1 haftadır süren Bedeviler ile Dürziler arasındaki çatışmanın durması için Suriye yönetimi bölgeye özel askeri güç konuşlandırdı. Güvenlik güçlerinin kente ulaşması sonrası yeni durum İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

ÇATIŞMALAR DURDU, ARAP AŞİRETLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, kente gönderilen askeri gücün şehrin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını vurguladığı açıklamasında kentteki çatışmaların durduğunu belirterek tüm Arap aşiretlerinin de kentten tahliye edildiği belirtildi.

YAKLAŞIK 1000 CAN KAYBI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi silahlı gruplar ile Bedeviler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 940’a yükseldiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı.

İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.

Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da bugün kapsamlı ateşkes ilan etmişti.