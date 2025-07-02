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 | Berkay Alptekin

Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda kişi sırra kadem bastı

Mısır'a bağlı Süveyş Körfezi'nde yeni bir çalışma sahasına çekilen sondaj gemisinin alabora olduğu ifade edildi. Gemi mürettebatından ölüler olduğu belirtilirken, onlarca kişinin de kayıplara karıştığı bildirildi.

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Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda kişi sırra kadem bastı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:26

Mısır'ın doğusunda yer alan Süveyş Körfezi'nde facia yaşandı. Yaşanan olayda bir sondaj gemisi alabora oldu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de kayboldu.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısa süre önce Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde battığına dair bilgi alındığı duyuruldu.

Bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi alabora oldu! Çok sayıda kişi sırra kadem bastı

ONLARCA KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Mısır basınında yer alan haberlerde geminin Kızıldeniz ilinin kuzeyinde alabora olduğu; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Al-Shorouk'un haberinde, sondaj gemisinin Eşrefiye platformu yakınlarındaki yeni bir çalışma sahasına çekildiği sırada battığı ifade edildi.

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ETİKETLER
#mısır
#sondaj gemisi
#deniz kazası
#kayıp
#facia
#Süveyş Körfezi
#Dünya
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