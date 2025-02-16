Suya gömülü araba, 20 yıllık kayıp vaka dosyasını kapattırdı

AABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake County bölgesinde tam 20 yıl önce ailesinin evine gitmek için yola çıkan ve ortadan bir anda kaybolan Steven Willard Anderson ile ilgili Şerif Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında bir barajda bulunan insan kalıntılarının kayıp Anderson'a ait olduğu belirtildi.

Anderson'un cesedi, rezervuarda batık bir arabada bulundu ve kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapıldı.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HABER ALINAMADI

O zamanlar 46 yaşında olan Anderson, 2004 yılında Murray şehrindeki evinden ayrılarak Utah'ın Flaming George kentindeki ailesinin yanına doğru yola çıkmış ancak yolda kendisinden haber alınamamıştı.

Anderson'un kalıntıları bulunduktan sonra adli tıp kurumu tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir şüpheli olay bulgusuna rastlanmadığı ve olayın "muhtemel kaza" olduğu belirtildi.

Anderson'ın dosyasının 20 yılın ardından kapatıldığı duyuruldu.