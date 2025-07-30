Suyun içinden çıkan şoke etti! Marka raflardan toplatılıyor

Fransa'da rafları dolduran AUCHAN markasına ait 5 litrelik dağ kaynak suyu, şişelerinde tespit edilen Pseudomonas bakterisi nedeniyle geri çağrıldı. Tüketicilerin ürünü tüketmeden iade etmeleri isteniyor.

PSEUDOMONAS BAKTERİSİ

Geri çağırmaya neden olan Pseudomonas, gıda ürünlerinde renk, tat ve koku bozulmalarına yol açan bir mikroorganizmadır. Fransız yetkililer, bu bakteri bulaşmış ürünlerin sağlık açısından risk oluşturmadığını ancak organoleptik (duyusal) bozulmalara neden olabileceğini açıkladı.

İADEYE KARŞILIK GERİ ÖDEME YAPILACAK

Yetkililer, bu ürünlerden satın alanların; Ürünü tüketmemesini, satın aldıkları noktaya iade etmelerini, satış noktasıyla iletişime geçmelerini tavsiye ediyor. İade karşılığında geri ödeme yapılacağı da bildirildi.

RİSK TEŞKİL EDİYOR MU?

Pseudomonas bakterisinin varlığı ürünün görünüm, tat ve kokusunda değişikliklere neden olabilir. Ancak yapılan açıklamalara göre bu durum, tüketiciler için doğrudan bir sağlık tehlikesi oluşturmaz.

Yine de özellikle bağışıklık sistemi hassas olan tüketicilerin tedbirli olması öneriliyor.

UYARI YAPILDI

Söz konusu ürünü satın alan ya da Türkiye’ye getiren kişilerin, tüketmeden önce ambalaj bilgilerini ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğine dair uyarı yapıldı. Yetkililer, bakterinin sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmadığını ancak ürünün tat, koku ve görünümünde bozulmalara yol açabileceğini belirtti.