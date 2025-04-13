Tacikistan şiddetli depremle sarsıldı komşu ülkede de hissedildi!

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti şiddetli depremle sarsıldı. Özbekistan Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.