Tadilat sırasında 20 yıllık sır açığa çıktı! Tüyleri diken diken eden olay

22 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:40

Kuzey Galler'de tüyleri diken diken eden bir olay gün yüzüne çıktı. Evine tadilat yaptırmak isteyen ev sahibi, çatı katındaki dolabı açınca 20 yıllık sır açığa çıktı.

Leslie Harvey isimli bir kadın, annesi hastanedeyken Kuzey Galler'de bulunan eve tadilat yaptırmak istedi. Evi, tadilata uygun hale getirmek için boşaltmaya başlayan Leslie, çatı katındaki dolabın kapısını açınca ise dehşete düştü. Dolaptan insan kalıntıları çıktı. 20 yıllık karanlık sır Leslie'nin tadilata girişmesiyle gün yüzüne çıktı. Üstelik kalıntıları bulunan kişi eski kiracılarıydı...

GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Leslie'nin cesedi bulmasıyla annesi Sarah Jane Harvey şüpheli duruma düştü. Hastanede yatan 65 yaşındaki kadın sorguya alındı ve tüm gerçekleri itiraf etti.

İNSAN KALINTILARI ESKİ KİRACIYA AİTTİ

Hastane yatağında ilk ifadesi alınan Sarah Jane, insan kalıntılarının eski kiracısı Frances Alice Knight'a ait olduğunu doğruladı. Sarah Jane, II. Dünya Savaşı sırasında evini Frances Alice Knight'a kiraladığını söyledi.

20 YILLIK SIR

Sarah Jane, bir gün kiracısı Frances Alice ile çay içerken aniden hayatını kaybettiğini söyledi. Polise haber vermek yerine kiracısının cansız bedenini çatıdaki dolaba sakladığını itiraf etti. Sarah Jane, kiracısını soranlara ise huzurevine taşındığı yalanını söyledi.

Frances Jane'in kalıntıları ise 20 yıl sonra tadilat nedeniyle dolabın içinde bir battaniyeye sarılı, ikiye katlanmış halde gün yüzüne çıktı.