Tadilat sırasında evin bodrumundan çıkanlar şoke etti! Uzmanlar eve yığıldı, kazı başladı

30 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:59

Fransa'da evine tadilat yaptırmak isteyen ev sahibi gördükleri karşısında şoke oldu. Evin bodrumundan 38 iskelet, 10 alçı lahit çıktı. Kemik parçalarıyla başlayan keşif arkeologların eve yığılmasına neden oldu.

Fransa​'nın Corbeil-Essonnes şehrindeki bir ev​ sahibi tadilat sırasında ağızları açık bırakan bir olayla karşı karşıya kaldı. Tadilatta sıra evin bodrumuna gelince kazı sırasında iskeletler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bodrumda kazı yapıldıkça tam 38 iskelete ulaşıldı. Aynı zamanda 10 alçı lahit de bulundu.

EV MEZARLIĞIN ÜZERİNDE

Ev bir anda kazı alanına dönüştü. Arkeologlar, evin bin 500 yıldan daha eski bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş olabileceğini belirtti. Kazılar sırasında iskeletlerin paralel sıralar halinde dizildiği anlaşıldı. Alanın mezarlık​ olduğu da bu şekilde doğrulandı.

Arkeoloji merkezi Archeodunum’dan yapılan açıklamaya göre, bu ilk keşif değil. Bölgede daha önce de Erken Orta Çağ mezarlığına dair kanıtlar bulunmuş, arkeolojik keşifler yapılmıştı.

İSKELETLER 7. YÜZYILDAN DA ESKİ

Araştırmacılar, evin altında bulunan mezarların, 7. yüzyılda bir pagan tapınağının üzerine inşa edilen Notre-Dame-des-Champs şapeliyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. Fakat yeni bulgular, mezarlığın daha da eski olduğunu gösteriyor. Arkeologlar, iskeletlerin bulunduğu dönemde söz konusu şapelin henüz inşa edilmediği görüşünde.

ANTİK VE ORTA ÇAĞ'A IŞIK TUTACAK

İskeletleri evden çıkarıldı, laboratuvara götürüldü. Cinsiyet, yaş, yaşam koşulları ve cenaze ritüelleri hakkında daha fazla bilgi için incelemeler yapılacak.

Archeodunum’dan yapılan açıklamada, bu araştırmaların Antik Çağ ve Orta Çağ’da bölgede yaşayan nüfusu daha iyi anlamaya yardımcı olacağı belirtiliyor.