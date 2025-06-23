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 | Suat Vilgen

Tahran'ın yetkili ismi TGRT Haber'e konuştu: İran halkı ateşkes değil intikam istiyor!

İsrail ile İran arasındaki savaş ABD'nin de dahil olmasıyla büyüyerek devam ederken TGRT Haber önemli bir isme ulaştı. Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Reza Gulamzade İran halkının savaşa bakış açısını özetlerken, halkın barış değil cezalandırma istediğini söyledi.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 11:25

Dünya bir kez daha Orta Doğu'ya kilitlenmiş durumda. İran ile İsrail arasında 11. gününe girilen savaşta ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik füze saldırısıyla birlikte tansiyon iyice yükseldi. Ateşkes çağrılarına rağmen, taraflar arasındaki tehditkar söylemler hız kesmiyor. Peki İran halkı süper güç Amerika'nın da karşılarında olduğu bu savaşa nasıl yaklaşıyor? İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Reza Gulamzade, TGRT Haber'de yayımlanan "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programına canlı yayın konuğu olarak, halkının yaşanan son gelişmelere bakış açısını özetleyen açıklamalarda bulundu. İşte Gulamzade'nin açıklamaları:

Tahran'ın yetkili ismi TGRT Haber'e konuştu: İran halkı ateşkes değil intikam istiyor!

"HAYAT NORMAL BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

-Devam eden İsrail-İran çatışması Tahran’daki günlük yaşamı nasıl etkiliyor?

"İran halkı, İran’a yönelik saldırganlık ve savaş ortamından çok fazla etkilenmiş değil. Şehirden ayrılanlar olsa da geriye kalan halk için hayat normal şekilde devam ediyor."

Tahran'ın yetkili ismi TGRT Haber'e konuştu: İran halkı ateşkes değil intikam istiyor!

"EN BÜYÜK TEHDİT SABOTAJ"

-İsrail Savunma Bakanı, yakın zamanda Tahran’ın tamamen boşaltılması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı değerlendirmeniz nedir?

"İsrail Savunma Bakanı’nın tahliye çağrısına karşı en güzel yanıt cuma günü öğleden sonra İran halkı tarafından verildi. Özellikle Tahran’da yüz binlerce kişi cuma namazına katıldı. Kadın, çocuk, yaşlı, genç; toplumun her kesiminden insanlar sokaklara çıktı ve ne korktuklarını ne de şehri terk etmeye niyetli olduklarını gösterdiler. Ajanlar tutuklanmaya devam ediyor. Bunların bazıları İranlı muhalifler, bazıları ise yabancı uyrukluydu. En büyük tehditlerden biri sabotaj. Yapılan saldırıların çoğu, bu sızan ajanlar ve casuslar tarafından gerçekleştirildi. Ülke içinde drone ve füzeler kullandılar. Güney Tahran’da çok sayıda drone üretmek için 3D yazıcı kullanan bir grup ortaya çıkartıldı ve tutuklandı."

Tahran'ın yetkili ismi TGRT Haber'e konuştu: İran halkı ateşkes değil intikam istiyor!
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"HALK, HÜKÜMETTEN ÇOK SERT BİR YANIT BEKLİYOR"

-Tahran halkı İran’la İsrail arasında ateşkes olasılığına nasıl bakıyor?

"İran halkı, hükümetten çok sert bir yanıt bekliyor. İsrail’e yönelik ciddi saldırılar düzenlenmesi gerektiğini savunuyorlar. İran, sadece güçlü bir şekilde garanti altına alınmış bir ateşkesi kabul eder. Bu da ancak ve ancak İsrail’in cezalandırılmasıyla ve tekrar saldırmamaya ikna edilmesiyle mümkündür. Bu da müzakereyle değil ancak zor kullanarak, baskı uygulayarak olur. İsrail ve Amerika, yalnızca yenileceklerini anladıklarında ateşkesi kabul eder. Onları barışa zorlamak gerekir."

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#savaş
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#tahran
#ortadoğu
#çatışma
#İran İsrail Savaşı
#Abd-İran
#Tahran Belediyesi
#Dünya
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