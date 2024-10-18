Tahtadan köpek balığının üzerine indi! Kanlar içinde kıyıya vardı

18 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:37

ABD'nin Florida eyaletinde bir sörfçü, tahtasından bir köpek balığının üzerine indi. Dehşet anlarını anlatan sörfçü, bacağından kanlar akarken dalgalar sayesinde kıyıya çıkabildiğini söyledi.

ABD'nin Florida​ eyaletinde Charley Hajek, sörf yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Hajek, "Tahtamdan indim ve tam bir köpek balığının üstüne düştüm" diyerek o korku dolu anları anlattı. Köpek balığına değdiği sırada her ikisinin de çıldırdığını söyleyen Hajek, ayak bileğine ve ayağına bir şeyin yapıştığını hissettiğini, bunun bir yırtıcı hayvan olduğunu hemen anladığını ifade etti.

KÖPEK BALIKLARINA RAĞMEN SÖRFE DEVAM

Köpek balığının ayağını ısırmasının ardından kendisini bıraktığını söyleyen Hajek, ''Çırpınmadı ya da kıpırdamadı'' dedi. Dalgalar sayesinde, bacağından kan fışkırsa da kıyıya ulaşmayı başardığını söyleyen Hajek, başına gelenlerin ne kadar kötü olduğunu o zaman anladığını dile getirdi:

"Plaja vardığımda ve ilk adımı attığımda kan fışkırmaya başladı. O zaman kötü olduğunu anladım. Sörf tahtası tasmamı bacağıma turnike olarak doladım ve hastaneye gittim."

Bacağına 10 dikiş atıldığını söyleyen Hajek, sörften vazgeçmeyeceğini de belirtti.