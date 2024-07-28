Tam fişini çekecekken gözlerini açtı! Doktorlar şaşkına döndü

28 Temmuz 2024 11:34 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:43

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

İngiltere'nin Pitsea şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Emma Price, girdiği bunalım sonucunda hayatına son vermeye kalkıştı. Hastaneye geldiğinde beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Price'ın ailesine acı haber verildi. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadının bir daha hayata dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

FİŞİ ÇEKİLECEKKEN HAYATA DÖNDÜ

Aile, zor kararı verdi ve beyin ölümü gerçekleştiği düşünülen kadının yaşam destek ünitesinin kapatılmasına saatler kala olağanüstü bir kurtuluş gerçekleşti.

Emma Price, tam fişi çekilecekken hayata döndü.

''CENAZE TÖRENİ PLANLANIYORDU''

Genç kadın, baş hareketleri ve küçük yüz ifadeleriyle iletişim kurabilmeye başladı.

Genç kadının annesi Samantha Day, "Cenaze törenini planlıyor ve ona veda etmeye hazırlanıyorduk ama sonra gözlerini açtı ve hepimiz tekrar ağlamaya başladık. Bu sefer sevinç gözyaşlarıydı" dedi.