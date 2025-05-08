Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

ABD'li Rubia Daniels, İtalya'da tanesi 1 eurodan 6 tane ev satın aldı. Harabe gibi evler küçük bir malikaneye dönüştü. Arkadaşlarına söylediğinde şaka zannettiklerini söyleyen Daniels toplamda ne kadar para harcadığını açıkladı.

ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan 51 yaşındaki Rubia Daniels, 2019 yılında Sicilya'da terk edilmiş evleri canlandırmak amacıyla yapılan proje sayesinde buradan 1 eurodan 6 tane ev satın aldı. Arkadaşlarının şaka olduğunu zannettiği proje sayesinde 6 ev sahibi olan kadın, harabe gibi görünen evleri adeta malikaneye çevirdi.

HARABELER MALİKANEYE DÖNÜŞTÜ

Evler gerçekten kötü durumdaydı. Bazılarının çatısı yoktu ya da temel altyapıları yoktu. Planlama danışmanı olan Daniels, idari ücretler ve acente masrafları düşüldükten sonra toplamda yaklaşık 25.440 dolar yani yaklaşık 1 milyon TL harcadığını söyledi.

RESTORASYONA HARCADIĞI PARA

Evlerin harap bir halde olmasına rağmen gönül rahatlığıyla işe giriştiğini söyleyen Daniels, ''Duvarları yıkma fikri bile beni rahatlatıyor'' dediği evlerin restorasyonu için 63.600 dolara (yaklaşık 2.5 milyon TL) mal olduğunu fakat artık en az 50 yıl herhangi bir yenileme gerekmeyeceğini ifade etti.

Daniels, evlerinin birini yoga ve meditasyon dersleri verilen bir sağlıklı yaşam merkezi yapmayı planladığını söyledi ve "Topluma bu şekilde geri dönüş sağlamak güzel olur.'' dedi.

''EVİ DİLEDİĞİNİZ ŞEYE DÖNÜŞTÜREBİLİYORSUNUZ''

New York Post'un haberine göre, yerel satıcılardan yardım alarak evlerin döşemesini yaptığını söyleyen Daniels, her şeyi yakındaki kaynaklardan temin ettiğini belirtti.

Bu bölgenin Kaliforniya'dan daha güzel olduğunu ve sadece uygun fiyatlar için değil yaşam tarzı nedeniyle de seçtiğini açıkladı.

Daniels, ''Evi temelde bedavaya alıyorsunuz ve bunu dilediğini şeye dönüştürebiliyorsunuz'' dedi.