Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

ABD'li Rubia Daniels, İtalya'da tanesi 1 eurodan 6 tane ev satın aldı. Harabe gibi evler küçük bir malikaneye dönüştü. Arkadaşlarına söylediğinde şaka zannettiklerini söyleyen Daniels toplamda ne kadar para harcadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:38

ABD'nin San Francisco şehrinde yaşayan 51 yaşındaki Rubia Daniels, 2019 yılında Sicilya'da terk edilmiş evleri canlandırmak amacıyla yapılan proje sayesinde buradan 1 eurodan 6 tane ev satın aldı. Arkadaşlarının şaka olduğunu zannettiği proje sayesinde 6 ev sahibi olan kadın, harabe gibi görünen evleri adeta malikaneye çevirdi.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

HARABELER MALİKANEYE DÖNÜŞTÜ

Evler gerçekten kötü durumdaydı. Bazılarının çatısı yoktu ya da temel altyapıları yoktu. Planlama danışmanı olan Daniels, idari ücretler ve acente masrafları düşüldükten sonra toplamda yaklaşık 25.440 dolar yani yaklaşık 1 milyon TL harcadığını söyledi.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

RESTORASYONA HARCADIĞI PARA

Evlerin harap bir halde olmasına rağmen gönül rahatlığıyla işe giriştiğini söyleyen Daniels, ''Duvarları yıkma fikri bile beni rahatlatıyor'' dediği evlerin restorasyonu için 63.600 dolara (yaklaşık 2.5 milyon TL) mal olduğunu fakat artık en az 50 yıl herhangi bir yenileme gerekmeyeceğini ifade etti.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

Daniels, evlerinin birini yoga ve meditasyon dersleri verilen bir sağlıklı yaşam merkezi yapmayı planladığını söyledi ve "Topluma bu şekilde geri dönüş sağlamak güzel olur.'' dedi.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

''EVİ DİLEDİĞİNİZ ŞEYE DÖNÜŞTÜREBİLİYORSUNUZ''

New York Post'un haberine göre, yerel satıcılardan yardım alarak evlerin döşemesini yaptığını söyleyen Daniels, her şeyi yakındaki kaynaklardan temin ettiğini belirtti.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

Bu bölgenin Kaliforniya'dan daha güzel olduğunu ve sadece uygun fiyatlar için değil yaşam tarzı nedeniyle de seçtiğini açıkladı.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava

Daniels, ''Evi temelde bedavaya alıyorsunuz ve bunu dilediğini şeye dönüştürebiliyorsunuz'' dedi.

Tanesi 43 TL'ye aldığı evleri malikaneye çevirdi! Neredeyse bedava
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Askeri uçaklar göçmen mesaisi yapacak! Trump'ın tartışmalı yeni kararı
Fotoğraflar korku filmlerini aratmıyor! Karın altında yaşayan şehir
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.