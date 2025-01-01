Tanımadığı adamı arkadan raylara itti! Metrodaki korkunç olay kamerada

01 Ocak 2025 08:05 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 08:16

ABD'de bir şahıs metro istasyonunda tanımadığı bir yolcuyu trenin geldiği anda raylara itti. Zanlı, kısa sürede yakalanırken olay anı metrodaki güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin New York​ şehrindeki Manhattan Metrosu korkunç bir olaya ev sahipliği yaptı. Dün öğleden sonra New York'taki bir metro istasyonunda tren bekleyen yolcu bir başka yolcu tarafından kasten raylara itildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay öğlen 13:30'da 18. Cadde istasyonunda meydan geldi. Adının Kamel Hawkins olduğu öğrenilen 23 yaşındaki gizlice arkasından yaklaştığı tanımadığı biri yolcusu ani bir hamleyle raylara itti. New York Post' tarafından yayımlanan tüyler ürpertici video görüntülerinde, kapüşonlu şahsın peronun kenarında dolaştığı, mağdurun ise tren istasyona girerken telefonuna baktığı görülüyor.

Şüpheli, adamı hiçbir uyarıda bulunmadan raylara iterken yolcu gelen trenin altında kayboluyor. Polis, kısa sürede yakaladığı zanlının ikinci derece saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldığını ve tutuklandığını açıkladı.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Polis, kimliği belirlenemeyen 45 yaşındaki kurbanın gelen 1 numaralı trenin çarpmasının ardından mucizevi bir şekilde sadece başından yaralanarak kurtulduğunu duyurdu. Görüntülerde, itfaiyecilerin yaralı adamı metro vagonlarının arasından çıkarmaya çalıştığı sırada rahatlayan bir izleyicinin "Yaşıyor! Yaşıyor!" diye bağırdığı da duyuluyor.