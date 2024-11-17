Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!  

17 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:27

Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü. Meydana gelen feci olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı…

Tanzanya​'nın Darüsselam kentinde bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

13 ÖLÜ!

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti.

80’DEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.