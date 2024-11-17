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Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!  

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:27

Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü. Meydana gelen feci olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı…

Tanzanya​'nın Darüsselam kentinde bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 

13 ÖLÜ!

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 4 katlı bina çöktü. Kariakoo bölgesinde çöken binada 13 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!   - 1. Resim

80’DEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, 80'den fazla kişinin çöken binadan kurtarıldığını belirterek, yaralanan 26 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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