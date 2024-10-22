Tarlada metal dedektörle buldular: Ülkenin şimdiye kadarki en zengin hazinesi

22 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:18

Yedi kişilik metal dedektörü ekibi, İngiltere'nin şimdiye kadarki en zengin hazinesini oraya çıkardı. Bir tarlada bin yıl öncesine ait son derece nadir eserler bulan ekip, dudak uçuklatan bir fiyata buluntuları satınca adeta köşeyi döndü.

İngiltere'nin Chew Vadisi bölgesinde meraklı bir metal dedektörü ekibi, sürülmemiş bir tarlada bulduklarıyla zengin oldu. Tarladan ülkenin şimdiye kadarki en zengin hazinesi çıktı; 2.584 gümüş sikke, Anglo-Sakson İngiltere'sinin sonundan kalma Kral II. Harold penileri ve 1066 Norman fethinden sonra Fatih William sikkeler...

TARLADAN ÇIKANLAR 4,3 MİLYON STERLİNE SATILDI

Ömür boyu bir kez yaşanabilecek keşifte, toprak sahibi gelirin yüzde 50'sini alma hakkı kazandı. Tarladan çıkan koleksiyon ise 4,3 milyon sterline satıldı. Tarla sahibine, 2,15 milyon sterlin verildi.

Çoğu yeni durumda bulunan madeni paraların o dönem için önemli miktarda para olduğu, bunları tarlaya saklayan kişinin muhtemelen zengin olduğu belirtildi.

''TÜM SİKKELERİ TOPLAYANA KADAR BIRAKMADIK''

Tarladan çıkan koleksiyonda daha önce bilinmeyen kişilere ait sikkeler de bulunuyordu. 48 yaşındaki Staples, ''Tüm sikkeleri topladığımızı düşünene kadar oradan ayrılmadık. Çok şiddetli bir gök gürültüsü ve sağanak yağmur vardı. Bitirdiğimizde hepimiz sırılsıklam olmuştuk.'' dedi.

Metal dedektörü ekibinin buluntuları, 2009'da İngiltere'de keşfedilen en büyük gömülü sikke ve eser koleksiyonu olan ve değeri 3,3 milyon sterlin olan ünlü Staffordshire Hazinesi'ni geride bıraktı.

Hazine Yasası (1996) kapsamında bildirilen Chew Valley Hazinesi, Ulusal Piyango Miras Fonu'ndan 4,42 milyon sterlinlik hibe aldıktan sonra Güney Batı Miras Vakfı tarafından satın alındı.