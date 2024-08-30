Tarsus'ta korkunç tır kazası: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi

30 Ağustos 2024 06:27 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:29

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'deki baba katliamıyla ilgili yeni gelişme: Cani baba da hayatını kaybetti

İzmir'deki baba katliamıyla ilgili yeni gelişme: Cani baba da hayatını kaybetti

Mersin'in en büyük ilçesi Tarsus'ta meydana gelen tırın kazası 1 kişiyi canından ederken, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında meydana geldi. R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir başka tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Tırlardan patlama sesleri de gelirken kendisini araçtan atan sürücü R.T. çevredekilerden yardım istedi. Diğer tırın sürücüsü ise aracında sıkışıp kaldı.

ARAÇTA SIKIŞTI, YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarların ardından olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer tırın sürücüsü R.T. ise ambulansla yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yol 3 saatliğine trafiğe kapalı kaldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yoldaki güvenlik kameralarının incelendiği ve yaralı sürücünün ifadesinin de tedavisi sonrası alınacağı öğrenildi.