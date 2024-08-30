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Tarsus'ta korkunç tır kazası: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
30 Ağustos 2024 06:27 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın gişe çıkışında çarpışması sonucu yangın çıktı. Korkunç kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken diğer sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası çıkan dev yangın kameraya yansıdı.

Mersin'in en büyük ilçesi Tarsus'ta meydana gelen tırın kazası 1 kişiyi canından ederken, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında meydana geldi. R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir başka tırla çarpıştı.

Tarsus'ta korkunç tır kazası: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Tırlardan patlama sesleri de gelirken kendisini araçtan atan sürücü R.T. çevredekilerden yardım istedi. Diğer tırın sürücüsü ise aracında sıkışıp kaldı.

ARAÇTA SIKIŞTI, YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarların ardından  olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarsus'ta korkunç tır kazası: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi - 2. Resim

Diğer tırın sürücüsü R.T. ise ambulansla yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yol 3 saatliğine trafiğe kapalı kaldı.

Tarsus'ta korkunç tır kazası: Araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi - 3. Resim

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yoldaki güvenlik kameralarının incelendiği ve yaralı sürücünün ifadesinin de tedavisi sonrası alınacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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