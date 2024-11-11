Tartışılan hamle: Seçim bitti siyasi reklam yasaklandı

11 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:31

ABD'de seçim sürecine girilmesiyle birlikte sosyal medya devleri yanlış bilgilerin önüne geçmek için siyasi reklamları geçici yasakladı. Google ve Meta (Facebook ve Instagram) gibi devlerin sınır koyması üzerine bazı uzmanlar açıklama yaptı. Uzmanlar bu uygulamanın yeterli olamayacağını vurguladı.

ABD’de yaklaşan seçim süreciyle birlikte, sosyal medya devleri Google ve Meta (Facebook ve Instagram), yanlış bilgilendirme ile mücadele etmek için siyasi reklamları geçici olarak yasakladı. Ama bazı uzmanlara göre, bu önlem, artan yanlış bilgilendirmeyi durdurmak için yetersiz kalabilir.

Meta, geçen hafta ABD’de seçimlerle ilgili yeni siyasi reklamların yayınlanmasını durdurdu. İlk olarak salı akşamı sona ermesi beklenen yasak, pazartesi günü uzatıldı. Google da seçim günü sandıklar kapandıktan sonra benzer bir reklam yasağı uygulayacağını duyurdu. YouTube ve TikTok da yanlış bilgilendirmeyi engellemek adına çeşitli adımlar attı. Ancak X (eski adıyla Twitter), Elon Musk’ın platformu satın almasından sonra, geçen yıl siyasi reklam yasağını kaldırdı ve seçim döneminde herhangi bir yasak getirmedi.

YASAK NEDEN ŞİMDİ GÜNDEME GELDİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının günler sürebileceği bu dönemde, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla sosyal medya devleri reklam yasağı kararı aldı. Özellikle bazı adaylar veya destekçilerin erken zafer ilan etme girişimlerinde bulunabileceği endişesiyle bu adımlar atılıyor. Ancak uzmanlar, bu hamlelerin yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Zira sosyal medya platformları son yıllarda kendi güvenlik ve doğrulama ekiplerini küçültmüş durumda.

Sosyal medya platformları daha önce, seçim sürecine zarar verebilecek yanıltıcı içerikleri kaldırmak için sıkı önlemler almıştı. Ancak bu yıl, özellikle siyasi yanlış bilgilendirme ve komplo teorilerinin önlenmesinde zorluklar yaşanıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu X, platformda yanlış bilgilerin hızla yayılmasına neden olmakla suçlanıyor. Musk’ın bazı iddiaları, seçimlerde hile yapıldığı yönünde kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturdu.

UZMANLAR UYARIYOR: ÇOK GEÇ OLABİLİR

Sosyal medya alanında yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele eden Tech Oversight Project yöneticisi Sacha Haworth, “Son yıllarda sosyal medya şirketlerinin seçimle ilgili bilgi güvenliğine yaklaşımı oldukça geriledi. Platformlar, yalan haberlerin yayılması için adeta uygun ortam sağlıyor” dedi. Center for Countering Digital Hate’in (Dijital Nefretle Mücadele Merkezi) CEO’su Imran Ahmed ise “Seçim sistemimiz hakkında dört yıldır süregelen yanlış bilgilendirme kampanyaları, seçmen güvenini zedeledi” diye ekledi.

Facebook, Instagram, Google ve YouTube gibi platformlar, güvenilir seçim bilgilerini öne çıkarmak için çeşitli önlemler alıyor. Kullanıcıları, oy kullanma ve seçim sonuçları hakkında bilgilendiren devlet sitelerine ve güvenilir kaynaklara yönlendiriyorlar. TikTok, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını engellemek için seçim döneminde özel doğrulama süreci başlatmış durumda. Google ise platformlarında şiddet, nefret ve yanlış bilgileri teşvik eden içeriklerin hızla kaldırılacağını açıkladı.

Ancak uzmanlar, yanlış bilgilendirme ve kutuplaştırıcı içeriklerin, platformların kendi algoritmaları tarafından organik olarak öne çıkarıldığını ve bu içeriklerin yayılmasının durdurulmasının zor olduğunu belirtiyor.