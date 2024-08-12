Tartışmalara neden olan olay: Aldatıldığını öğrenince eşini 'yasal' olarak öldürttü!

12 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:37

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

Çin'in Liaoning eyaletinde 38 yaşındaki bir adam, eşini aldattığı kadının evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, durumu ciddi olan adamı acil olarak ameliyata almak için eşine ulaştılar. Adamın durumunun kötü olduğunu, ameliyat olsa da iyileşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten doktorlara kadının cevabı olumsuzdu.

HAYAT DESTEK ÜNİTESİNİN FİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Eşinin on yıldır kendisini aldattığını, ilgisiz davrandığını, maddi destek sağlamadığını söyleyen kadın, artık ona karşı hiçbir duygu da beslemediğini dile getirdi. Tedavi masrafları da yüksek olunca kadın, tedaviyi reddetti. Doktorlara, hayat destek ünitesinin fişini çekmelerini söyleyen kadın, tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYA BU KONUYU TARTIŞTI

Olay, Çin'in sosyal medyasında kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kadını, 'kalpsiz' olmakla suçlarken bazıları adamın kötü davranışlarının bedelini ödediğini söyledi. Bir kullanıcı, "Eşine iyi davranmak önemlidir, çünkü yaşlılığınızda yanınızda olacak kişi odur" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Çin yasalarına göre ise hasta karar veremeyecek durumdayken yakın aile üyelerinin onayı gerekiyor. Aile üyeleri anlaşamazsa hastane yönetimi karar verebiliyor. Ancak bu olayda, adamın diğer aile üyelerinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği veya kadının kararına katılıp katılmadıkları konusunda bilgiye ulaşılamadı.