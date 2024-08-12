Tartışmalara neden olan olay: Aldatıldığını öğrenince eşini 'yasal' olarak öldürttü!
Çin'de aldatıldığını öğrenen bir kadın, beyin kanaması nedeniyle komada yatan eşinin fişini çekti. Aldatan adamın ailesinden kimsenin olaya müdahil olmaması tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada alevlenen tartışmalarda kadına hak veren de oldu, olumsuz eleştiren de.
Çin'in Liaoning eyaletinde 38 yaşındaki bir adam, eşini aldattığı kadının evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, durumu ciddi olan adamı acil olarak ameliyata almak için eşine ulaştılar. Adamın durumunun kötü olduğunu, ameliyat olsa da iyileşme ihtimalinin düşük olduğunu belirten doktorlara kadının cevabı olumsuzdu.
HAYAT DESTEK ÜNİTESİNİN FİŞİNİ ÇEKTİRDİ
Eşinin on yıldır kendisini aldattığını, ilgisiz davrandığını, maddi destek sağlamadığını söyleyen kadın, artık ona karşı hiçbir duygu da beslemediğini dile getirdi. Tedavi masrafları da yüksek olunca kadın, tedaviyi reddetti. Doktorlara, hayat destek ünitesinin fişini çekmelerini söyleyen kadın, tartışmalara neden oldu.
SOSYAL MEDYA BU KONUYU TARTIŞTI
Olay, Çin'in sosyal medyasında kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kadını, 'kalpsiz' olmakla suçlarken bazıları adamın kötü davranışlarının bedelini ödediğini söyledi. Bir kullanıcı, "Eşine iyi davranmak önemlidir, çünkü yaşlılığınızda yanınızda olacak kişi odur" diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Çin yasalarına göre ise hasta karar veremeyecek durumdayken yakın aile üyelerinin onayı gerekiyor. Aile üyeleri anlaşamazsa hastane yönetimi karar verebiliyor. Ancak bu olayda, adamın diğer aile üyelerinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği veya kadının kararına katılıp katılmadıkları konusunda bilgiye ulaşılamadı.