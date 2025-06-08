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 | Berrak Arıcan

Tartışmalı bölgede Çin balıkçı gemisi karaya oturdu! Filipinler teyakkuzda

Çin ve Filipinler arasındaki Güney Çin Denizi anlaşmazlığı sürerken Çin bandıralı balıkçı gemisi, Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası açıklarında karaya oturdu. Bu adada Filipinler'in en stratejik üssü bulunuyor.

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Tartışmalı bölgede Çin balıkçı gemisi karaya oturdu! Filipinler teyakkuzda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 13:28

Çin bandıralı balıkçı gemisinin, fırtınada sürüklenerek Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası açıklarında karaya oturduğu bildirildi. Filipinler Donanması Sözcüsü Ellaine Rose Collado, yaptığı açıklamada, Çin balıkçı gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle Thitu Adası'nın doğusundaki sığlıklarda karaya oturduğunu, donanma ve sahil güvenlik birimlerinin gemidekilere yardımcı olmak üzere bölgeye intikal ettiğini belirtti.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Filipinler güçlerinin geminin bir süre sonra sığlıktan kurtulduğunu gözlediğini kaydeden Sözcü Collado, bölgede teyakkuzda olduklarını ancak buna benzer olaylarda profesyonelce yardım sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Güney Çin Denizi'nde, son aylarda Filipinler ile Çin donanma ve sahil güvenlik birimleri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler meydana geliyordu.

Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'nın parçası olan Thitu Adası, Filipinler'in bölgedeki en stratejik üssü konumunda bulunuyor.

Tartışmalı bölgede Çin balıkçı gemisi karaya oturdu! Filipinler teyakkuzda

Filipinler'in "Pag-asa" olarak adlandırdığı Ada, Malezya ile Filipinler arasındaki Palawan eyaletinin 480 kilometre batısında yer alıyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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