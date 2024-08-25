Tatil dönüşü kel kaldı! Nedenini öğrenince iş kurup başına gelenleri fırsata çevirdi

25 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 12:24

27 yaşındaki Hollie Marie, 3 ay boyunca Bali'de tatil yaptı. Popüler tatil bölgesinden döndüğünde ise 'dehşet verici' bir olayla karşı karşıya kaldı. Marie'nin saçları dökülmeye başladı. İlk olarak saç dökülmesini stres, güneş gibi nedenlere bağlayan genç kız için durum giderek kötüleşti.

''Birçok şeyi hafife alıyorsunuz, böyle şeyler olduğunda ise şoke oluyorsunuz'' diyen Marie, "Saçlarımın döküldüğünü fark ettim, ancak başlangıçta çok fazla saçım olduğu için değişimin ne kadar büyük olduğunu fark etmem biraz zaman aldı. Bali'de yaşamaya başladıktan üç ay sonra bir seyahate çıktım ve dönüş yolunda saçlarım birbirine yapıştı.'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

KAFASINDA KEL BÖLGELER OLUŞTU

Başına gelenlerin gerçekten korkutucu olduğunu söyleyen genç kadın, saçlarının çok keçeleştiğini her taradığında kocaman kümeler halinde saçının elinde kaldığını bu yüzden kafasında kel bölgeler oluştuğunu anlattı.

Kuaförlerin de çaresiz kaldığını söyleyen Marie, saçını kazıtmak zorunda kaldı. Artık peruk takmaya başladığında ciddi bir travma yaşadığını anlatan Marie, buna neyin sebep olduğunu uzun bir süre çözemediğini dile getirdi.

KELLİĞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Aylarca evden çıkamadığını, alışverişe, spora gidemediğini anlatan Marie, Bali'ye tekrar gittiğinde Avustralyalı bir kuaför sayesinde başına gelenlerin nedenini öğrendi. Avustralyalı kuaför, saç dökülmesinin Bali'deki sudan kaynaklandığını söyledi. Bali'deki suyun kalitesi o kadar kötüydü ki insanların saçına ve cildine uzun süre maruz kalınca zarar verebiliyor.

YAŞADIKLARINI FIRSATA ÇEVİRDİ

Hollie Marie, başına gelenlerin nedenini öğrendikten sonra yaşadıklarını fırsata çevirdi. Kendi işini kurmaya yönelen Marie, duşlar için tasarlanmış seyahat dostu bir su filtresi satışına başladı.

Travmatik bir olayın kendisini bu işe yönelttiğini söyleyen Marie, "Yaşadıklarım çok korkutucuydu. Birinin isteyeceği son şey tatilden döndüğünde tüm saçlarını kaybettiğini görmektir. Gerçekten travmatik bir şey yaşadım ve insanların aynı şeyi yaşamamasına yardımcı olabilirim'' diyerek Güneydoğu Asya'da bulunan su için tasarlanmış özel filtre satmaya başladığını söyledi.