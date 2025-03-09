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 | Berkay Alptekin

Tatlı dünyasının Oscar'ları sahiplerini buldu! En iyi tatlı "Kebap" seçildi

İngiltere'de "tatlı dünyasının Oscar'ları" olarak bilinen yarışma "Pie of Pies" de ödüller sahiplerini buldu. Birçok tatlı arasından kazanan ise "Kebap" oldu.

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Tatlı dünyasının Oscar'ları sahiplerini buldu! En iyi tatlı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 15:09

İngiltere, Leicestershire'daki Melton Mowbray kasabasında "Pie of Pies" adlı tatlı ödülleri töreni düzenlendi. Tatlı dünyasının Oscar'ları sahiplerini buldu. 900'den fazla tatlı, ülkenin en iyi tatlısı olabilmek için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

İskoçya'nın Boghall Kasabası'ndaki 'Boghall Butchers' tarafından üretilen "Kebap Turtası" jüri üyelerinin oylarıyla birinci seçildi. Bu pasta; tavuk, dana eti ve acı soslu döner içeriği ve tatlı biber sosunun yanı sıra mükemmel hamuruyla yarışmadaki diğer tatlılara göre jürinin gözünde öne çıktı.

"HARİKA BİR KÖY GÖRÜNÜMÜNE SAHİP"

Jüri üyelerinden Laura Hadland, yaptığı açıklamada, "Kebap Turtası harika bir köy görünümüne sahip ve oldukça dikkat çekici bir içi var. Bu kalitede el yapımı bir turtanın her zaman jüri üyelerinin dikkatini çekeceğini söyleyebilirim. Boghall Butchers, bu yılki "Pie of Pies"a tamamen yeni bir lezzet ve doku kombinasyonu sundu. Fikirlerinin yeniliğini; hamurun kalitesi, pişirme ve baharatlamadaki titizlikle destekleyerek hak edilmiş bir zafer elde ettiler" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLAR SIRAYA GİRİYOR"

Kasap Paul Boyle ve kızı Mariesha tarafından geliştirilen bu özel tarifin, haftada 500'den fazla satıldığını belirttiler. Boyle, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz bizden bunu yapmamızı istemişti, bu yüzden ödüller için denemeye karar verdik. Şimdi en çok satan turtamız oldu ve insanlar sıraya giriyor" ifadelerini kullandı.

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