Tavuk kümesinde 2 metrelik davetsiz misafir! Zeytin pitonu böyle yakalandı

Avustralya'nın ücra bir köşesinde yaşayan çiftçi, tavuk kümesinde davetsiz bir misafir olduğunu fark etti. Arkadaşı olan yılan yakalayıcısına haber veren çiftçi, bu sayede bir tavuğunun, zeytin pitonuna yem olmamasını sağladı.

Avustralya'nın ücra bölgelerinden biri olan East Kimberley'de yaşayan çiftçi, tavuk kümesinde 2 metrelik bir zeytin yılanı olduğunu fark etti. Yılan yakalayıcısı olan Rodney Fischer'ı çağıran çiftçi, tavuğunu yem olmaktan kurtardı.

AVLARINI BOĞUP YİYORLAR

Fischer, sadece 5 dakika sonra olay yerindeydi ve bu sırada zeytin pitonu gövdesiyle bir tavuğu adeta sarıp sarmalamış bir haldeydi. Fischer, zeytin pitonlarının aslında zehirli olmadığını fakat avlarını boğarak öldürüp yediklerini anlattı.

ERTESİ GÜN İKİSİ DE CANLIYDI

Tavuğun piton tarafından sarılı bir halde olmasına rağmen halen canlı olduğunu söyleyen Fischer, davetsiz misafiri, tavuktan ayırmayı başardı. Yahoo News'in haberine göre, zeytin pitonunu bir gün evinde misafir eden Fischer, ertesi gün onu serbest bıraktığını söyledi.

KÜMESE GİRİYOR AMA ÇIKAMIYOR

Çiftçi daha önce de tavuklarını, yılana kaptırdığını bu kez ise bir tavuğunu kurtarmayı başardığını anlattı. Yılanların genellikle kafese küçük bir delikten girdiğini söyleyen çiftçi tavukları yedikten sonra çıkmayı ise başaramadığını söyledi.

KIYAFET YEMİŞLİĞİ DE VAR

Öte yandan bu yılın başlarında bir sığır çiftçisi de iki metrelik zeytin pitonunun gömleğini ve iç çamaşırını yediğini ardından çamaşırlarını kusarak çıkardığını anlatmıştı. Uzmanlar bu olayı, yılanların hayvanlarla çalışan kişilerin üzerine sinen koku nedeniyle gerçekleştiğini ifade etmişti.