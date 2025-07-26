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 | Berkay Alptekin

Tayland-Kamboçya gerilimi savaşa dönüştü! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

İki Asya ülkesi olan Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da sınır gerilimi ile çatışma başladı. Her geçen gün artan gerilimin 3. gününde artık savaşa dönüşen anlaşmazlık, iki ülkede de ölümlere neden oldu.

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Tayland-Kamboçya gerilimi savaşa dönüştü! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:50

ile arasında 24 Temmuz'da artan iki ülkede de hayatı felç etti. Gerilim adeta savaşa dönüştü. çağrılarına rağmen iki ülke de sınırdaki gerilimi 3. güne taşıdı.

Çatışmalarda iki taraftan da ölenlerin sayısı 32'ye ulaştı.

Kamboçya yerel basınına göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, iki ülke arasındaki gerilimde 5'i asker 8'i sivil 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcü Maly Socheata, çatışmalarda 50 Kamboçyalı sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Tayland tarafı da çatışmalarda 6'sı asker 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayland-Kamboçya gerilimi savaşa dönüştü! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

TAYLAND SINIRA SAVAŞ GEMİLERİ YIĞDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre Tayland yönetimi, gerilimin sürdüğü sınır bölgesine 4 savaş gemisi sevk etti.

Bölgede Tayland'ın savaş uçakları da görev yapıyor.

Tayland hükümeti, Kamboçya'da yaşayan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Tayland-Kamboçya gerilimi savaşa dönüştü! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

ATEŞKESE İKİ ÜLKEDE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 24 Temmuz'da iki ülkenin liderleri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önermiş ve ülkelerin buna olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Enver'in çağrısını kabul ettiklerini bildiren Kamboçya ve Tayland yönetimleri, çatışmalar için birbirini suçlamayı sürdürmüştü.

Tayland-Kamboçya gerilimi savaşa dönüştü! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

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ETİKETLER
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#Sınır Çatışması
#Dünya
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