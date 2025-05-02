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 | Berkay Alptekin

Tayland’da 30 yıl sonra bir ilk! Şarbon kaynaklı ölüm bildirildi

Asya ülkesi Tayland'da şarbon hastalığına yakalanan 53 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ülkede 1994’ten bu yana görülen ilk ölüm vakası olduğu bildirildi.

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Tayland’da 30 yıl sonra bir ilk! Şarbon kaynaklı ölüm bildirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 17:49

ABD merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland hükümeti, 1994 yılından bu yana şarbon hastalığından kaynaklanan ilk ölümün yaşandığını bildirdi.

Kuzeydoğudaki Mukdahan eyaletinde hafta içi şarbon hastalığına yakalandığı saptanan 53 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

Aynı eyalette iki ayrı vakanın daha doğrulandığı, bazı şüpheli vakaların da araştırıldığı kaydedildi.

VAKA SAYISI 600'Ü AŞTI

Tayland merkezli Bangkok Post'un haberine göre, ülkede son dönemde, potansiyel şarbon hastalığına maruz kalanların sayısı giderek artıyor. Yetkililer, ülke genelinde çiğ et tüketimine bağlı olarak şarbon hastalığına yakalanmış olabileceği düşünülen kişi sayısının 600’ü aştığını bildirdi.

Bu kişilerin 30'dan fazlasının çiftlik hayvanları kestiği, geri kalanının ise çiğ ya da az pişmiş sığır eti tükettiği saptandı. Kesim noktasının 5 kilometre çevresi karantinaya alınırken, etle temas edenler izlenerek tedaviye dahil edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Şarbon nasıl bulaşıyor?
Şarbon, insanlara hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra, yeterince pişirilmemiş veya hijyenik olmayan hayvansal ürünlerin tüketilmesi yoluyla da bulaşabiliyor.
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