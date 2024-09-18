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Tayland'da 4 metrelik piton eve girip kadını sardı! İki saat çaresizce kurtarılmayı bekledi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 18:04 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:06
Tayland&#039;da 4 metrelik piton eve girip kadını sardı! İki saat çaresizce kurtarılmayı bekledi

64 yaşındaki bir kadın evinde otururken içeri giren 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Yılanın bedenini sardığı yorgun ve nefes darlığı çeken kadına kimse yardım edemedi. Çaresiz kadın 2 saat boyunca yardım ekiplerinin gelmesini bekledi.

Tayland​'da isminin Arrom Arunroj olduğu öğrenilen 64 yaşındaki kadın piton​ saldırısına uğradı. Yaklaşık 4 metre ve 20 kilogram ağırlığındaki yılan tarafından bedeni sarılan kadın nefes darlığı çekti. Komşuları çığlık seslerine evine koştu ancak yardım edemedi. Ürküten anın fotoğrafı yayımlandı.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin Samut Prakan eyaletinin Phra Samut Chedi bölgesinde bir kadına evinde yılan saldırdı. O halde 2 saat bekleyen kadına, kurtarma ekipleri yardım etti. Ölümden dönen kadın korku dolu anlar yaşadı.

Tayland'da 4 metrelik piton eve girip kadını sardı! İki saat çaresizce kurtarılmayı bekledi - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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