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 | Berkay Alptekin

Tayland'da art arda silahlı ve bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tayland’da dün gece art arda silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin güney eyaletleri Narathiwat ve Pattani’de saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:21

Asya ülkesi Tayland’da dün gece korku dolu anlar yaşandı. Güneydeki Narathiwat eyaletinde yer alan Sungai Kolok ilçe binasına yerel saatle 19.00’da düzenlenen saldırıda, olay yerine 2 araçla gelen maskeli ve silahlı şahıslar binaya ve çevredekilere kurşun yağdırdı.

Binanın güvenlik görevlisi olay yerinde, diğer güvenlik görevlisi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında 3 sivil vatandaşın da bulunduğu 10 yaralı ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olay sonrası yapılan ilk incelemelerde, saldırganların olaydan önce ilçe binasına içerisinde 100 kiloluk patlayıcı bulunan bir araç yerleştirdiği ve saldırı esnasında bu aracı da patlattığı belirlendi.

PATTANİ’DE BOMBA DÜZENEĞİ PATLATILDI

Narathiwat saldırısı ile aynı saatlerde Pattani eyaletinde gerçekleştirilen bir başka saldırıda ise, yol kenarına yerleştirilen bir bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

BAŞBAKAN'DAN KINAMA

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yapılan saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bölgede yalnızca askeri güvenliğin değil, ayrıca insanların psikolojik güvenliğinin de artması gerektiğini belirtti. Shinawatra, saldırıyı gerçekleştiren grupları kınadı.

MALEZYA SINIRDA GÜVENLİĞİ ARTIRDI

Tayland’ın güneyinde artan terör saldırıları sonrası komşu ülke Malezya da sınır güvenliğini arttırdı. Dün yaşanan saldırılar sonrası açıklama yapan Malezya Polis Şefi Datuk Mohd Yusoff Mamat sınır güvenlik kontrollerinin sıkılaştırılacağını söyledi.

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