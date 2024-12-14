Tayland’da festivale bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

14 Aralık 2024 19:17 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 19:31

Tayland'daki bir festivalde düzenlenen el bombalı saldırıda en az 3 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Yetkililer, festival kapsamında bir dans gösterisine bomba atıldığını belirtti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı…

Tayland​'ın Tak kentindeki bir festivalde düzenlenen el bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, Tak'ın Umphang bölgesindeki bir festivalde, el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. EN AZ 3 ÖLÜ, 48 YARALI! Yetkililer, festival​ kapsamında bir dans gösterisinin yapıldığı alana el bombası atıldığı bilgisini paylaşarak, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin de yaralandığı açıkladı. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını kaydetti. İTİRAF ETTİ Gözaltına alınanlardan "Jorithu" adındaki şüphelinin ifadesinde "rakip çeteyi" hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf ettiğini aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. İlgili Haberler Güney Kore’de kriz sürüyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı İki yıldır altın bulamıyordu: Toprağın altından tarihi bir hazine çıktı