Tayland'da peş peşe 2 bombalı saldırı! 3. bomba ise fark edildi

Tayland'ın güneyindeki Pattani kentinde art arda iki bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıların ardından 3. bomba da tespit edildi, patlatılamadan ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Tayland'ın Pattani şehrinde art arda 2 bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üçüncü bomba ise erkenden tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Pattani Polis Şefi Santhas Chueaputtarn, yaptığı açıklamada, ilk patlamanın yerel saatle gece 20.05 sularında gıda pazarının önünde, ikinci patlamanın ise yaklaşık 5 dakika sonra Santisook ile Palace otelleri arasındaki sokakta meydana geldiğini kaydetti.

YARALI VE HASAR VAR

Bombaların yol kenarındaki çöp kutularına gizlendiği, bomba imha uzmanlarının olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Patlamalar sonucu bir kadın seyyar satıcının hafif yaralandığı, en az iki motosiklette hasar oluştuğu bildirildi.

3. BOMBA PATLAMADAN FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde ise kentin diğer ucundaki kavşağa yerleştirilmiş üçüncü bomba tespit edildi.

Yerel saatle akşam 20.00'de patlatılması planlanan bomba, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Pattani Halkla İlişkiler Ofisi, halkı özellikle Pattani ve Yala ile Narathiwat gibi komşu illerde ticaret merkezleri ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyardı.