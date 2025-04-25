Tayland'da polis uçağı denize çakıldı: Çok sayıda ölü var

Tayland’ın Hua Hin kentinde eğitim uçuşu için havalanan polis uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra denize çakıldı. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü olduğu belirtildi.

Tayland'ın güneyinde yer alan Hua Hin kentinde Kraliyet Tayland Polisi’ne ait "Viking DHC-6 Twin Otter" tipi eğitim uçağı, kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü.

Uçağın yerel saatle 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybedip kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede denize çakıldığı belirtildi.

Bölgeye kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik sevk edildi. Uçakta bulunan 6 polisten 5'inin olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Polislerin cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra olay yerinde saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan kısa törenin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için hastanelere sevk edildi.

UÇAĞIN KARA KUTUSUNA ULAŞILDI

Kraliyet Tayland Polisi Sözcüsü Archayon Kraithong yaptığı açıklamada, paraşüt eğitimi amacıyla havalanan uçakta 3 pilot, 2 teknisyen ve 1 mühendis bulunduğunu belirtti. Kraithong ayrıca uçağın kara kutusuna ulaşıldığı ve kazanın nedenin yapılan teknik incelemeler sonunda belirleneceğini ifade etti.

Olay yeri askeri birimler tarafından güvenlik çemberine alınırken, suyun içindeki uçağın enkazında incelemeler sürüyor.