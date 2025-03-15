Tayland'da tonlarca ağırlıktaki köprü işçilerin üzerine çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta inşaat halindeki bir otoyol köprüsünde çökme meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, Rama 2 otoyolunda yapımı süren köprünün tonlarca ağırlığındaki beton kirişi, yerel saatle 01.48’de çöktü. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.