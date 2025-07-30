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 | Berkay Alptekin

Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Asya ülkesi Tayland'da etkili olan Wipha fırtınası felaketi beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:51

Güneydoğu Asya ülkesi , Wipha fırtınasıyla mücadele ediyor. Tayland Afet Önleme ve Müdahale Dairesi (DDPM) tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle ülkenin kuzeyini etkisi altına alan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar, 33 ilde ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Halka gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke genelinde toplam 43 sağlık tesisinde sel nedeniyle hasar meydana geldi, acil sağlık hizmetlerinin mobil ekipler aracılığıyla sürdürüldüğü belirtildi. Bölgede yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve su taşkınlarında ülke genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde azalmasının beklendiği, ancak dağlık bölgelerde ve heyelan riskinin sürdüğü ifade edildi.

Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YARDIM ÇALIŞMALARINA ORDU EL UZATTI

Tayland Kraliyet Ordusu, sel bölgelerine çok sayıda personel, bot, iş makinesi ve yardım aracı sevk ederek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Askeri birliklerin, karadan ve botlarla ulaşımın zor olduğu bazı hanelere dron aracılığıyla erzak ulaştırdığı görüldü.

Ayrıca güvenli bölgelere kurulan barınma alanlarına ulaşamayanlar için askeri seyyar sağlık ekipleri vatandaşlara evlerinde tıbbi müdahalelerde bulundu.

Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

FIRTINA LAOS'U DA VURDU

Wipha fırtınasının etkili olduğu bir diğer Güneydoğu Asya ülkesi ise Laos oldu. Laos hükümet yetkilisi Vongkham Phanthanuovong yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartlarından 34 kent ve 262 köyün etkilendiğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Phanthanuovong, felaketten yaklaşık 15 bin ailenin etkilendiğini, 2 binden fazla evin zarar gördüğünü, 183 evin ise tamamen yıkıldığını belirtti.

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ETİKETLER
#toprak kayması
#tayland
#sel
#felaket
#Wipha Fırtınası
#Laos
#Dünya
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