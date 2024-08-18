Tayland'ın en genç Başbakanı Paetongtarn Shinawatra koltuğuna oturdu

18 Ağustos 2024 12:55 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:07

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

Tayland'da bir dönem başbakanlık yapan Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşında babasının koltuğuna oturdu. Peatongtam Shinawatra, ülkenin en genç başbakanı oldu. Tayland'ın 31. Başbakanı olarak göreve başlayan Shinawatra, basın açıklamasında, onur ve gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Ben, Başbakan Paetongtarn Shinawatra, Tayland'ı her Taylandlı için eşit şekilde fırsatlar ülkesi, mutluluk ülkesi yapmak için görev sürem boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

15 YIL SÜRGÜNDE KALAN BABASI DA TÖRENDEYDİ

Genç Başbakan Peatongtam Shinawatra'nın törenine, 15 yıl sürgün hayatının ardından geçtiğimiz yıl ülkesine dönen ve hakkındaki siyasi suçlamalara ilişkin kraliyet affına başvuran eski başbakan olan babası Thaksin Shinawatra da katıldı. Eski Başbakan Thaksin, kızının göreve başlamasına dair şunları söyledi:

''Özel bir durum yok. 23 yıl önce ben önde durdum, o arkada durdu. Bugün o önde duruyor, ben arkada duruyorum.''

TAYLAND'IN YENİ BAŞBAKANI PAETONGTARN SHİNAWATRA KİMDİR?

Ülkesinde 'Ung-Ing' ismiyle bilinen popüler siyasetçi Paetongtarn Shinawatra, Tayland'ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra'nın en küçük kızı ve yine bir başka eski Başbakan Yingluck Shinawatra'nın yeğeni.

Tayland'ın en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Shinawatra ailesinden gelen Paetongtarn, henüz genç yaşlarda babası Thaksin Shinawatra'ya seçim kampanyalarında eşlik etmiş ve babasının 2001-2006 yılları arasında 23. Tayland Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyu tarafından tanınmıştı.

Ülkede 2016 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası dönemin başbakanı olan babası ve halasının haklarındaki siyasi suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmış olmasına rağmen aktif siyasete devam eden Peatongtarn Shinawatra, son olarak geçtiğimiz yıl iktidar partisi Pheu Thai'nin genel kurulunda parti lideri olarak seçildi.

21 Ağustos 1986 doğumlu Paetongtarn, yüksek öğretimini İngiltere'de tamamladı ve daha sonra ülkesine dönerek Shinawatra ailesinin şirketlerinde yöneticilik yaptı.