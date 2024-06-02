Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi

Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
02 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 09:58
Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: &#039;Güç kullanırız&#039; tehdidi

Çin ile Tayvan arasında gerilim her geçen gün daha da zirveye tırmanıyor. Çin Savunma Bakanı Dong Jun'un bir konferansta söylediği sözler krizi tetikledi. 

Tüm dünyanın gözü, İsrail-Hamas ve Rusya-Ukrayna savaşlarındayken Asya'da da ateş yükseliyor. Çin ile Tayvan arasındaki 'bağımsızlık' krizinde gerilim her geçen gün artıyor. 

''ANLAŞAMAZSAK GÜÇ KULLANIRIZ''

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Tayvan'la barışçıl bir şekilde "yeniden birleşmenin" Çin'in hedefi olduğunu fakat bunun sağlanamaması durumunda güç kullanılacağını söyledi. 

Dong Jun, Tayvanlı ayrılıkçılar ve dış güçlerin bu sürece zarar verdiğini de belirtti.

TAYVAN'DAN JET HIZINDA TEPKİ

Çinli bakan Jun'un açıklamalarına Tayvan hükümetinden jet hızında tepki geldi. Tayvan hükümeti, Dong Jun'un "provokatif ve mantık dışı" açıklamalarından derin bir üzüntü duyduklarını duyurdu.

Tayvan ve Çin arasında ateş yükseliyor: 'Güç kullanırız' tehdidi - 1. Resim

Demokratik yollarla yönetilen ve hiçbir zaman Komünist Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yönetilmemiş olan Tayvan, 20 Mayıs'ta yeni seçilen başkanı Lai Ching-te'yi göreve getirdi. Bu rutin demokratik geçiş Çin Komünist Partisi tarafından tepki çekti ve Çin, “cezalandırma” amacıyla ada çevresinde savaş oyunları düzenledi.

''ASLA BAŞARILI OLAMAYACAKLAR''

Dong, Tayvan'ın Çin için “temel meselelerin çekirdeği” olduğunu söyledi. Dong, Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'ni adım adım ayrılıkçılık peşinde koşmak ve Çinli kimliğini silmek için çalışmakla suçladı.

Dong, Tayvan liderlerini “fanatik açıklamalar” yapmakla suçladı. Dong, "Onlar tarihin utanç sütununa çivileneceklerdir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman anavatanın birleşmesini savunan yıkılmaz ve güçlü bir kuvvet olmuştur ve Tayvan'ın bağımsızlığını engellemek ve bu girişimlerinde asla başarılı olmamasını sağlamak için her zaman kararlı ve güçlü bir şekilde hareket edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...