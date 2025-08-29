Menü Kapat
 Banu İriç

TBMM olağanüstü gündemle toplanıyor: Başkan Kurtulmuş çağrı yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis bilgilendirme toplantısı yapacak

TBMM olağanüstü gündemle toplanıyor: Başkan Kurtulmuş çağrı yaptı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
29.08.2025
01:02
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
01:04

Başkanı Numan Kurtulmuş, 'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açılacak.

Gazze birleşimini, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.

TBMM olağanüstü gündemle toplanıyor: Başkan Kurtulmuş çağrı yaptı


BAKAN FİDAN MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı , açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirecek.

İsrail, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivili katletti. Yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı.
Gazze'de enkaz altında hala binlerce cansız beden olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail insanlık suçunu, sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sürdürüyor. Bakan Fidan, yaşanan bu trajediye ilişkin bölgedeki son durumu anlatacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.

#İsrail
#tbmm
#soykırım
#İsrail saldırıları
#gaza
#Insanlık Suçu
#Olağanüstü Toplantı
#Dünya
