Tehlikeli akım metro sörfü öldürüyor! Gençlerin bu çılgınlığını ölümler de durdurmuyor

29 Ekim 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:27

ABD'de metro sörfü çılgınlığı yayılıyor. New York'un Quenns istasyonunda metronun üzerinde koşarken düşen bir çocuğun ölmesi de gençleri durdurmadı. Popüler hale gelen tehlikeli akım, endişeleri artırıyor.

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Boynunda orakla ve dev asma kilitle gömülen kadının gizemi çözülüyor! Diğer mezarlarda da tuhaflıklar var

ABD'de korkutucu videoların sayısı her geçen gün artıyor. Gençler arasında popülerleşen tehlikeli metro sörfü akımı sadece 1 yıl içinde 6 kişinin, geçtiğimiz hafta ise bir çocuğun ölümüne neden olsa da durdurulamıyor. New York​'un Corona'daki 111. Cadde istasyonunun yakınında çekilen görüntü yürekleri ağza getirdi. Bir kişinin yüksekte seyreden bir metro vagonunun tepesinde tehlikeli bir şekilde koştuğu görülüyor.

''BU ÇOK ÇILGINCA, BENİ KORKUTUYOR''

Bir başka videoda ise Roorsevelt Caddesi üzerinde başka bir metro vagonunun üzerinde en az 5 gencin olduğu görülüyor. Balkonundan tehlikeli akımı kayda alan Cara Thomas, ''Bunu her gün veriyorum. Metronun tepesinde, ekspreste bunu yapıyorlar. Genellikle 4'lü ya da 6'lı gruplar halinde yapıyorlar. Bu çok çılgınca ve beni korkutuyor'' diyerek endişelerini dile getirdi.

METRO SÖRFÜ YAPARKEN ÖLDÜ

Geçtiğimiz pazar günü ise 13 yaşındaki bir kız çocuğu, metro sörfü yaparken hayatını kaybetti. 14 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Öte yandan bu yıl metro sörfü yaparken 6 kişi öldü. 2023 yılında ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.