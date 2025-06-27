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 | Berkay Alptekin

'Tehlikeli bölgeden' akılalmaz kaçakçılık: Kuzey Kore'ye yüzlerce şişeyle göndereceklerdi

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye plastik şişelerle pirinç, 1 dolarlık banknotlar ve İncil göndermeye çalışan 6 ABD vatandaşı gözaltına alındı. Yetkililer, bölgenin 2024'te 'tehlikeli' ilan edildiğini hatırlatarak halka girişin kapalı olduğunu bildirdi.

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'Tehlikeli bölgeden' akılalmaz kaçakçılık: Kuzey Kore'ye yüzlerce şişeyle göndereceklerdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:36

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'a göre, ülkenin başkenti Seul'ün batısında yer alan Ganghwa Adası'nda 20 ila 50 yaşlarındaki 6 ABD vatandaşı, yaklaşık 1300 plastik şişeyi denize bırakmaya çalıştı.

Şişelere doldurdukları pirinç, 1 dolarlık banknotlar ve İncil'i deniz vasıtasıyla Kuzey Kore'ye göndermek isteyen ABD vatandaşları, bölgeyi koruyan askeri birliğin polise ihbarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

'Tehlikeli bölgeden' akılalmaz kaçakçılık: Kuzey Kore'ye yüzlerce şişeyle göndereceklerdi

2024'TE 'TEHLİKELİ BÖLGE' İLAN EDİLDİ

Yetkililer, hakkında afet ve güvenlik yönetimi yasasını ihlal etmekten işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinin tercüman vasıtasıyla alınacağını belirtti.

Söz konusu bölgenin Kasım 2024'te "tehlikeli bölge" ilan edilerek halk girişine kapatıldığını hatırlatan yetkililer, Kuzey Kore'ye materyal gönderimini yasaklayan idari kararın da yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

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#kuzey kore
#Ganghwa Adası
#Abd Vatandaşları
#Plastik Şişe
#Pirinç
#1 Dolar
#İncil
#Dünya
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