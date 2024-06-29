Tek kelimeyle dehşet! Tır cuma namazı kılanların arasına daldı: Çok sayıda ölü var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:21
Nijerya'da cuma namazı kılanların arasına tır daldı. Dehşete düşüren olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Kano eyaletinde, kontrolden çıkan tır, cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına daldı. Dehşete düşüren olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR
Feci kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı