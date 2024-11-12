Tekne rüzgara dayanamadı devrildi! Ölümcül kazadan 13 yaşındaki çocuk soğutucu sayesinde kurtuldu

12 Kasım 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:16

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco şehrinden tekneyle denize açılan 3'ü çocuk, 3'ü yetişkin 6 kişi geri dönmeyi başaramadı. Sadece 13 yaşındaki Jude hayatta kalabildi. Küçük çocuk neler yaşadığını ve bir soğutucu sayesinde nasıl hayatta kaldığını anlattı.

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San Francisco'nun kuzeyindeki Sonoma County'den açılan 6 tekneci geri dönmeyince kayıp olarak bildirildi. Ertesi gün ise acı haber geldi. 17 yaşındaki Johnny'nin cesedi kıyıya vurdu. 14 yaşındaki Jake ve 41 yaşındaki babaları Johnny'den ise haber yoktu. 13 yaşındaki Jude ise canlı bulundu.

SOĞUTUCU SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Jude, kendisi, babası ve 4 kişiyle beraber yengeç avlamak için açıldıklarını fakat havanın çok soğuk ve rüzgarlı olduğunu söyledi. Rüzgar yüzünden tekneleri devrilince Jude, bir can yeleği bulup soğutucunun içine girdiğini anlattı. Babasının da bir süre soğutucuya tutunduğunu fakat dayanamadığını üzüntü içinde anlattı.

KIYIYA ULAŞMAYI BAŞARDI

Plaja ulaşmasının saatler sürdüğünü anlatan Jude, sürekli dua ettiğini söyledi. Korkunç kazanın ardından yaşadıkları nedeniyle bitkin düştüğünü ifade eden Jude, kıyıya ulaşmayı başardığında orada uyuyakaldı, yardım almak için ise gün doğumunu bekledi.

Babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Jude, "Oldukça komik bir adamdı. Bizim için oradaydı ve her şeyi yapardı özellikle de ailemiz için" dedi.