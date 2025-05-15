Tel Aviv’de siren paniği: Hava trafiği durduruldu

Yemen’den fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi. Husilerin fırlattığı balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv ile Kudüs’te siren sesleri paniği yaşandı.

HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

İsrailliler, siren seslerini duymalarının ardından panikle kaçmaya başladı. Başkentteki Ben Gurion Havalimanı'nda ise hava trafiği geçici olarak durduruldu. İsrail ordusu, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini açıkladı.

UNICEF’TEN TEPKİ: AKIL ALMAZ BİR ŞEY

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’de iki gün içinde 45’ten fazla çocuğun öldürülmesine “akıl almaz bir şey” diyerek tepki gösterdi. Russell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de devam eden "dehşetin sona ermesi" çağrısı yaptı.

İsrail’in devam eden hava saldırılarına dikkati çeken Russell, “Gazze'de iki gün içinde 45'ten fazla çocuğun hava saldırılarında öldürüldüğünün bildirilmesi akıl almaz bir şey. Bu durum dünyayı şok etmeli ancak büyük ölçüde kayıtsızlıkla karşılanıyor.” ifadelerini paylaştı.