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 | Berrak Arıcan

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör kabul ettiğini yazdı. Bunun kanıtı olarak ise Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamasını gösterdi.

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Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:20

İsrail basınından Haaretz gazetesinde yazan Ben Samuels, Suriye özelinde ABD'nin İsrail'e karşı tutumundaki değişimi ele aldı. Haberde, ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Lübnan kökenli Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamasının, ABD-Türkiye yakınlaşmasına işaret ettiği ve ABD'nin Suriye'de başlıca aktör olarak İsrail'i değil Türkiye'yi gördüğünü teyit ettiği şeklinde yorumlandı.

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

BU HAMLE İSRAİL'İ ENDİŞELENDİRDİ

Bu hamlenin İsrail'de Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu politikaları konusunda endişelere neden olduğu aktarılan yazıda, İsrail'in şahin destekçileri, İran ve İsrail Birimi Koordinatörü ABD-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren ile Afrika Birimi Koordinatörü Eric Trager'in ABD Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevlerinden alındığına dikkat çekildi.

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

''TRUMP, İSRAİL'İN DEĞİL TÜRKİYE'NİN YANINDA''

Samuels, Trump'ın İsrail'in savaş çabalarına kamuoyu önünde desteğini sürdürmesine karşın İran müzakereleri, Yemen'deki Husilerle anlaşma ve Gazze için Hamas'la görüşmeden sonra Trump'ın Suriye'nin geleceği konusunda İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında yer almasının, ülkenin Washington-Tel Aviv ilişkilerinde bir sonraki büyük sürtüşme noktası olarak ortaya çıkmaya aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

''TÜRKİYE SURİYE'DE BİRİNCİL OYUNCU''

İsrail Politika Forumu'ndan Michael Koplow'un "İsrail ve Trump yönetimi Türkiye ve Suriye konusunda aynı fikirde değil. İsrail'de aynı kişinin Türkiye ve Suriye politikalarını aynı anda yönetecek olmasından dolayı kuşkusuz bir şaşkınlık var. Bu da ABD'nin Türkiye'yi Suriye'deki birincil oyuncu olarak gördüğünün zımnen kabulü anlamına geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

ERDOĞAN İLE BENZER CÜMLELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yazıda ayrıca, Barrack'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeleri kullanarak "Bir asır önce Batı, haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı egemenliği dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal çıkarlar için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı'nın müdahale dönemi sona ermiştir." dediğine dikkat çekildi.

Tel Aviv'i sardı korkular: Trump Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasını yürütme konusunda Tel Aviv ile aynı çizgide olmak gibi bir kaygısının bulunmadığı vurgulanarak İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin gerilimi tırmandıracağına ve bunun da Türkiye'nin elini güçlendireceğine işaret edildi.

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