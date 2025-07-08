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 | Berrak Arıcan

Telefonlar aynı anda çalacak! Herkese aynı acil durum uyarı mesajı gidecek

Ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi, İngiltere'de 7 Eylül'de 87 milyon cep telefonuna aynı mesajı gönderecek. Ülkede acil durumlarda hızlı cevap verebilmek amacıyla bir test yapılacak.

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Telefonlar aynı anda çalacak! Herkese aynı acil durum uyarı mesajı gidecek
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 11:28

'de 7 Eylül Pazar günü saat 15.00 gibi ülkedeki 87 milyon cep telefonu titreyecek ve yüksek sesli bir siren sesi yayacak. Telefonların her birine aynı mesaj gidecek. Telefon ekranlarında bunun bir test olduğuna dair mesaj yer alacak. Bu şekilde yeni acil durum uyarı sistemi test edilecek.

Telefonlar aynı anda çalacak! Herkese aynı acil durum uyarı mesajı gidecek

SİSTEM KİŞİSEL BİLGİ TOPLAMIYOR

Yeni sistem, sel, orman yangını, fırtına gibi doğal afetlerde halkı hızlıca uyarmak amacıyla geliştirildi. En önemli özelliği ise herhangi bir kullanıcının telefon numaraları, konumu ya da kişisel verileri kullanılmadan çalışıyor olması. Uyarı için sadece 4G ya da 5G ağları yeterli oluyor. Fakat sadece Wi-fi ya da bu sistemle uyumsuz cihazlar test mesajını almayacak.

İngiltere hükümetinin kabine bakanı Pat McFadden, bu testin önemine dikkat çekerek, "Evimizdeki yangın alarmı gibi, ihtiyaç anında çalışıp çalışmadığını bilmek için sistemi test etmek çok önemli" dedi.

Telefonlar aynı anda çalacak! Herkese aynı acil durum uyarı mesajı gidecek

FIRTINA UYARISI İÇİN KULLANILMIŞTI

Öte yandan 2023 yılında devreye giren sistem, doğal afetlerde ya da tehlikeli durumlarda aktif olarak kullanıldı. 2025 yılının ilk ayında Éowyn Fırtınası sırasında İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yaklaşık 4,5 milyon kişiye uyarı gönderildi.

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ETİKETLER
#İngiltere
#Acil Durum Uyarı Sistemi
#Doğal Afet
#Siren
#Test Mesajı
#4g
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#Dünya
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