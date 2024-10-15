Telefonuna gelen sinyal onu kilitli bir kutuya yönlendirdi! Kutuyu açtığında gözlerine inanamadı

15 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:11

Avrupa'nın dördüncü küçük ülkesi Lihtenştayn'da bir kadın, eşiyle birlikte Geocaching hobisi için GPS üzerinden ormanın derinliklerine ilerledi. Sinyalin bulunduğu noktadaki kutuyu açtıklarında gözlerine inanamadı.

Bir seyahat blog yazarı, Avrupa'nın dördüncü küçük ülkesi olan Lihtenştayn'ın ormanlık bir bölgesinde yürürken inanması güç bir bulguya rastladıktan sonra şok içinde tepki verdi.

Seyahat hayranı Bex maceralarını TikTok'ta belgeliyor ve burada "geocaching" dünyasına da bir bakış açısı sunuyor. Bu popüler hobide katılımcılar Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) özellikli bir cihaz ve diğer navigasyon tekniklerini kullanarak dünyanın dört bir yanındaki koordinatlarla işaretlenmiş belirli yerlerde geocache ya da cache adı verilen kutuları hem saklıyor hem de arıyor.

"KENDİMİ AŞTIM"

Bex klibinin başında geriye dönük olarak "Kendimi aştım. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi geocache'i bulduk. Bu çok iyi.” ifadelerine yer verdi. Video daha sonra Bex ve partnerinin heyecan verici keşiflerini yaptıkları önceki anı yeniden canlandırdı.

Bex kamerasını mühürlü bir konteynere doğrultarak, "İçeri girmek için şifreyi almanız gerekiyor, tabii ki bunu açıklamayacağız." dedi.

Ortağı konteynırın kilidini açmaya devam etti ve bir anlık gerilimden sonra, sağ taraftaki kapının içinde dünyaca ünlü film Harry Potter​'a adanmış, serinin Canavarlar Kitabı'nın bir yorumunu içeren kitap ortaya çıktı. Bu arada soldaki kapı açıldığında, Hogwarts seti de dahil olmak üzere çeşitli yapıların yer aldığı çarpıcı bir Harry Potter Lego sergisi ortaya çıktı.

"ŞU AN AĞLAYABİLİRİM"

Harry Potter filmlerinin tema müziği çalmaya başladığında Bex şoke olmuş bir şekilde, "Şu an ağlayabilirim. Bu çılgınlık, şuna bir bakın. Vay canına.” ifadelerini kullandı. Bex daha sonra Canavarlar Kitabı'nı açarak bir 'Logbuch' (seyir defteri) ortaya çıkardı.

Bex'in çok sayıda takipçisi de aynı derecede etkilendi ve bir tanesi, “Bu geocaching'in kutsal kasesi olmalı.” yanıtını verdi.

Bir diğer kişi ise “Harry Potter'dan nefret etsem de bunun en iyi geocache olduğunu doğrulayabilirim!" ifadesini kullandı.

Bu arada Bex hobiyle ilgili sorulara yanıt olarak, "Takas kutusuyla takas yapabiliyorsunuz ama plastik camın arkasındaki eşyaları alamıyorsunuz. Ayrıca seyahat böceklerini de yanınızda götürebilirsiniz. Onları özellikle arıyoruz, bu yüzden yaptığınız bir şey değilse onlardan haberiniz olmaz." açıklamasını yaptı.