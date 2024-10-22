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Telefonunu almak isterken kayaların arasında baş aşağı sıkıştı kaldı! Ekipler bile neye uğradığını şaşırdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
22 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:31
Telefonunu almak isterken kayaların arasında baş aşağı sıkıştı kaldı! Ekipler bile neye uğradığını şaşırdı

Avustralya'nın popüler parkurunda yürüyüş yaparken telefonunu düşüren kadın, telefonuna ulaşmak isterken kayaların arasına sıkıştı. Kurtarma ekipleri, 500 kiloluk kayaları yerinden oynatarak saatler sonra kadını kurtarabildi. 

Avustralya'nın Hunter Vadisi'nde yürüyüş yapan kadın, cep telefonunu düşürdü, almak için girdiği çaba sırasında ise kayaların arasına sıkıştı. Ücra ve çalılık alanda telefonunu almak isterken düşen kadın, 3 metrelik dar bir alanda ayaklarından asılı kaldı. Kadın baş aşağı bir şekilde sallanırken arkadaşları endişe içinde kurtarma ekiplerine haber verdi.

Telefonunu almak isterken kayaların arasında baş aşağı sıkıştı kaldı! Ekipler bile neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

''HİÇ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM''

Ekipler, olay yerine geldiklerinde büyük bir şaşkınlığa uğradı. NSW Ambulans Uzmanı Kurtarma Paramediği Peter Watts, "Kurtarma paramediği olarak geçirdiğim 10 yıl boyunca hiç böyle bir işle karşılaşmamıştım.'' dedi. 

Telefonunu almak isterken kayaların arasında baş aşağı sıkıştı kaldı! Ekipler bile neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

EN AZ 500 KİLOLUK KAYALAR HAREKET ETTİRİLDİ

Ekipler, tehlikeli durumdaki kadına ulaşmak için 7 saat boyunca çalıştılar. En az 500 kiloluk birkaç kaya yerinden oynatıldı. Bunun için özel bir vinç kullanıldı. Kadın, kayaların hareket ettirilmesiyle oluşturulan alandan çıkarıldı. 

Kurtarma ekibinden Watts, "Her kurumun bir rolü vardı ve hepimiz sıkışıp kalan kadın için iyi bir sonuç elde etmek için inanılmaz derecede iyi bir şekilde birlikte çalıştık." dedi.

Telefonunu almak isterken kayaların arasında baş aşağı sıkıştı kaldı! Ekipler bile neye uğradığını şaşırdı - 3. Resim

7 SAAT SONRA SAĞSALİM KURTARILDI

Kadın, 7 saatin sonunda sadece "küçük çizikler ve morluklarla" kurtarıldı ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ancak en sonunda telefonunu geri alamadı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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