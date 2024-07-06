Telefonunu şarja takıp yanına aldı, uyandığında gözlerine inanamadı! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

06 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 16:19

Seri bebek katili hemşire bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Seri bebek katili hemşire bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın, telefonunu şarja takıp yanına alarak uyudu. Uyandığında Şarj cihazının ucunun bacağına değdiğini gördü. Ardından teninde üçüncü derece yanıkların oluştuğunu fark etti.

Dikkatli bir şekilde incelediğinde ise sol dizinin yanında baş parmağının büyüklüğünde siyah bir delik oluştuğunu gördü. Sağlık görevlilerine göre yanıklar şarj aletinden gelen akımın cildindeki tere tepki vermesiyle oluşmuştu.

TENİ YAVAŞÇA YANDI

Yaşadığı olaya dair farkındalık oluşturmak isteyen kadın bacağındaki yara izinin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Yaranın kendi kendine iyileşmesini bekleyeceğimi düşündüm ama gerçekten kötüleşti, kendimi acil serviste buldum. Telefon şarj cihazının diğer ucu prize takılıydı ve üzerinde uyumuşum. Doktor bana, cildin çok az iletken olması nedeniyle, az miktarda elektriğin beni yavaşça yaktığını söyledi. Bu sıradan alışkanlığın bu kadar tehlikeli olduğunu bilseydim asla yapmazdım" ifadelerine yer verdi.