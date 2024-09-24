Telegram geri adım attı! Artık ikisini de paylaşacak

24 Eylül 2024 01:19 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 01:20

Telegram CEO'su Pavel Durov, uzun bir süredir devam eden tartışmaların sonunda uzlaşma sağladı. Artık kuralları ihlal eden kişilerin IP adres ve telefonlarını yetkililer ile paylaşacak. Pavel geçtiğimiz ay Fransa'da tutuklanmıştı.

Yasa dışı işler, şiddet, cinsel istismar ve terör gibi alanlarda paylaşımlara izin vermesiyle tartışmaların odağında olan Telegram artık yetkililerle işbirliğine gidecek. Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, istenildiğinde IP adres ve telefon numarasını verebileceklerini duyurdu.

Telegram artık gizlilik politikasında değişikliğe gidilecek. Durov, Telegram'dan açıklama yaparak halka açık kanalların ve botların yasa dışı durumlar için kullanılabildiğini kabul etti. Durov artık bu politika ihlallerinde yetkililere bilgi vereceğini duyurdu. Durov, "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğini" ifade etti.

FRANSA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alındı. 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, süreci "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek, "Bir CEO'yu, yönettiği platformdaki şahısların işlediği suçlar nedeniyle suçlamak için akıllı telefon öncesi döneme ait yasaları kullanmak yanlış bir yaklaşımdır." ifadesini kullanmıştı.