Telegram'ın sahibi Pavel Durov için süre doldu!

28 Ağustos 2024 19:38 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:43

Telegram'ın sahibi Rus milyarder Pavel Durov Fransa'daki gözaltı süresinin dolmasının ardından serbest bırakıldı. 8 Temmuz'da yapılan gözaltı sonrası Rusya büyük tepki göstermişti.

Durov, siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık yasa dışı işlemlere izin verme gibi suçlarla hedef alınmıştı. Fransa'da gözaltına alınan, Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında "otoritelere bilgi vermeyi reddetme" de bulunuyordu.